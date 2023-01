Uomini e Donne | intervista a Riccardo Guarnieri | Ida e Alessandro? Sembra che lei abbia scelto un secondo figlio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il cavaliere del trono over dito dal magazine dedicato al programma ha parlato della sua nota ex Ida Platano oggi felicemente innamorata diVicinanza.

Witty TV

E' stato anche mostrato un video sull'attività quotidiana svolta dain divisa. Quest'anno una ulteriore novità: l'incontro con gli alunni ha previsto anche la presenza dei Carabinieri ...'La rimonta e' iniziata e il Lazio sara' la sorpresa, cambiera' anche la narrazione sul Pd, che non solo e' unito ma ha messo in campo glie lemigliori nelle liste, che porta con se' la credibilita' dei risultati'. Cosi' Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra alle regionali del Lazio, in occasione della presentazione ... Giovedì 19 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Dagli stereotipi di genere alle relazioni tossiche. Sono alcuni dei temi toccati dal ciclo di incontri “Chiacchierata femminista” (a Milano dal 26 gennaio). Tra le protagoniste Karen Ricci, anima dell ...Operazione dopo operazione, il suo seno ha raggiunto dimensioni esagerate a dir poco. Non umanamente possibili. Neppure la Barbie in versione maggiorata potrebbe essere concepita così. Jazmyne Day, mo ...