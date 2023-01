“Uomini e Donne” | arriva una nuova tronista | ecco di chi si tratta

Leggi su tvzap

(Di venerdì 20 gennaio 2023) News Tv. Secondo uno scoop lanciato da CasaPipol, Chiara Rabbi sarà ladi. Dove l’abbiamo già vista? Sempre nei dating show di Canale 5. Lei era stata la scelta di Davide Donadei, attualmente concorrente del GF Vip 7, ma poi le cose tra loro erano andate male. “”, Chiara Rabbi è la? L’indiscrezione “Lancio uno scoop: Davide ha avuto il GF Vip e Chiara sarà la. Scommetto che sarà così”, scrive Parpiglia a CasaPipol. A confermare i dubbi del giornalista il fatto che l’ex corteggiatrice sarebbe dovuta essere presente durante la puntata del suo format, ma che per motivi indefiniti non ha potuto esserci. Il giornalista non ha dato per certa la ...