Un' ora di lacrime | Verissimo | Jolanda crolla Il dramma della figlia di Ambra

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si racconta per la prima volta in tvRenga. LadiAngiolini e del cantante Francesco Renga sarà infatti ospite di Silvia Toffanin a, nella puntata di sabato 21 gennaio, su Canale 5. La giovane parla degli haters e degli insulti che ha ricevuto sui social per il suo aspetto fisico. "Sentirmi dire sei brutta, o non sei bella come tua mamma, mi ha fatto male. Ho capito che era una ferita aperta", confessa. "Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram, l'ho fatto perché ho pensato potesse essere uno strumento utile per dire le cose a cui tengo. Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi". Un giorno, prosegue la ragazzad'arte, "ho visto un video che un ...

Liberoquotidiano.it

è francamente tardi Gc Riscone di Brunico (Bz) 08/07/2012 - amichevole / Rappresentativa locale ... oppure quando non c'è più pericolo di essere ostacolati, ecco che partono denunce,e si ...Mattia si sfoga con i suoi compagni d'avventura. Leggi anche > Amici, il dramma di Pasqualino Maione: 'Da 4 mesi sto in ospedale, ho perso 30 chili' Non riesce a trattenere le, Zenzola ... Verissimo, un'ora lacrime. Il dramma di Jolanda, figlia di Ambra Il daytime di oggi si apre con lacrime e sconforto per alcuni allievi di Amici di Maria De Filippi. Dopo la scelta di Mattia Zenzola di chiedere aiuto per affinare la tecnica alla maestra Alessandra..Nel daytime di oggi ad Amici, Mattia Zenzola non ha trattenuto la sua delusione per come sono andate le cose con il suo maestro di ballo, Raimondo Todaro. Ecco cosa è successo.