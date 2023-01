Università | a Milano-Bicocca progetto su cultura della legalità e dei valori costituzionali

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023), 20 gen. (Adnkronos) - Rafforzare nei ragazzi e nelle ragazze, attraverso una formazione mirata, laconoscenza dei. Questo l'obiettivo primarioformazione per 'messaggeri', ideata dal dipartimento di Scienze economico-aziendali e diritto per l'economia – Diseade. Responsabili del, finanziato dal ministero dell'Ricerca, i professori Camilla Buzzacchi e Salvatore La Porta, entrambi docenti di diritto pubblico e Quirino Camerlengo, docente di diritto costituzionale. La formazione sarà articolata in due fasi: la prima fase, costituita da un ciclo di seminari ...