Union Berlin-Hoffenheim sabato 21 gennaio 2023 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Riparte la Bundesliga e l’di Fischer, attualmente quinto in classifica dopo aver addirittura preso la vetta del torneo in autunno, affronta in casa l’di Breitenreiter. Aiesi la sosta può aver fatto molto comodo: le ultime gare di novembre avevano fatto vedere una squadra stanca e che stava pagando il doppio impegno più del dovuto. Il calendario poi non InfoBetting: Scommesse Sportive e