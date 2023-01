(Di venerdì 20 gennaio 2023) Riparte la Bundesliga e l’di Fischer, attualmente quinto in classifica dopo aver addirittura preso la vetta del torneo in autunno, affronta in casa l’di Breitenreiter. Aiesi la sosta può aver fatto molto comodo: le ultime gare di novembre avevano fatto vedere una squadra stanca e che stava pagando il doppio impegno più del dovuto. Il calendario poi non InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

Berlino CALCIO - EREDIVISIE 18:45 Go Ahead Eagles - AZ 18:45 Vitesse - FC Twente 20:00 ...45 FC Groningen - SC Cambuur 21:00 Ajax - FC Volendam BASKET - EUROLEAGUE 20:00- Valencia 20:00 ...Berlino CALCIO - EREDIVISIE 18:45 Go Ahead Eagles - AZ 18:45 Vitesse - FC Twente 20:00 ...45 FC Groningen - SC Cambuur 21:00 Ajax - FC Volendam BASKET - EUROLEAGUE 20:00- Valencia 20:00 ... Union Berlin-Hoffenheim (sabato 21 gennaio 2023 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Nach zwei Jahren Coronapause startet am morgigen Freitag erstmals wieder die Internationale Grüne Woche (IGW) in Berlin. Die großen Lebensmittelkonzerne nutzen das Forum der weltgrößten Ernährungsmess ...Schließlich ist der Coach von Union Berlin Ex-Nationalspieler seines Landes und war als Trainer mit Zürich Vize- (2011) und mit dem FC Basel zweimal Meister (2016 und 2017). "Das gefällt jedem ...