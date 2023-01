“Una fata in bianco” Monica Bertini | il vestitino è troppo corto | si vede quasi tutto | un sogno – FOTO

OA Sport

...generazioni più giovani la Lollo è ricordata anche per laturchina ne 'Le Avventure di Pinocchio' (1972), suo esordio televisivo. Per la 'Donna più bella del mondo' (1955), in cui interpreta......piu' giovani la Lollo e' ricordata anche per laturchina ne 'Le Avventure di Pinocchio' (1972), suo esordio televisivo. Per la 'Donna piu' bella del mondo' (1955), in cui interpretacelebre ... Biathlon, LA FATA DI ANTERSELVA! Dorothea Wierer si esalta in casa e conquista una vittoria memorabile nella sprint! La sesta tappa della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2022-2023, scattata oggi ad Anterselva, vede subito vincere l’Italia: nella 7.5 km sprint femminile a cogliere il successo è Dorothea Wierer, ...«Ciao Gina, grazie per le emozioni», «Un saluto alla fata turchina», «Con te si chiude un'epoca». Sono solo alcuni dei tanti messaggi che i fan di ...