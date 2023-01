Un Posto al Sole | anticipazioni del 23 gennaio 2023

NapoliToday

Parlando con Tuttomercatoweb , Walter Zenga ha parlato dei portieri italiani che nel futuro a medio e lungo termine possono trovare il proprioalnella Nazionale. Poi l'ex estremo difensore ha parlato anche della recente Supercoppa vinta dalla sua Inter travolgendo il Milan , avvisando:In controtendenza (positiva) anche il segnale che arriva dalla demografia: Verona ha uno dei più bassi indici di vecchiaia, ed è al sedicesimoin Italia (primo in Veneto) sia per percentuale di ... Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 gennaio: Roberto e Marina voglio salvare Alice ma... In Florida c'è il sole e tra le LMDh svetta la ARX di MSR tenendosi dietro la Porsche, BMW quarta, più attardate le Cadillac. In LMP2 bene PR1, Performance Tech svetta in LMP3, le Vantage prime GTD PR ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...