Un mercenario in quel di Raw

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Parliamo oggi di Bronson Reed, il quale ha esordito a Raw negli ultimi tempi ed è pronto per l’avventura nel main roster. Possiamo essere speranzosi per il suo futuro? La sua esperienza in WWE sembrava essersi conclusa bruscamente, venendo infatti licenziato da NXT dove si esibiva da un paio d’anni. Dopo la delusione non è rimasto con le mani in mano, si è anzi dato da fare andando a lottare in Giappone utilizzando il nome Jonas, combattendo anche a Impact Wrestling sul suolo americano. Per sua fortuna Triple H ha aumentato il suo potere con il temporaneo addio di Vince, e ne ha approfittato per richiamare molti suoi pupilli di NXT. Tornando al presente, nel suo esordio nello show rosso ha attaccato Dexter Lumis mentre questi lottava in un ladder match contro The Miz. Come è emerso successivamente, l’alleanza tra i due non ha legami molto solidi, infatti hanno esplicitato ...