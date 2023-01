Un giovane percorre il percorso Lodi - Sant' Angelo aggrappato al bus di linea Guarda il video

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Giovedì pomeriggio, unnon identificato ha deciso di fare una folle corsa in bus, aggrappandosi alla carrozzeria della parte posteriore. Utilizzando una rientranza come piede di appoggio, ha intrapreso un viaggio pericolosissimo

7giorni

A vete presente la storia della "bidella pendolare" chein treno, due volte al giorno, la tratta Milano - Napoli per non perdere il lavoro Ecco i ...del lavoro da parte della. Durante ...Corpo di chil'ansia, di chi ha poco più di 20 anni, l'abuso di sostanze degli amici ... Joanna Hogg "Souvenir" che racconta di unstudente di cinema che si innamora di un uomo più ... Un giovane percorre il percorso Lodi - Sant'Angelo aggrappato al ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Insieme a Michele Cercone, domani saranno premiati anche tre ex studenti del liceo classico Ovidio che hanno già ottenuto brillanti risultati nei loro settori professionali Sulmona,20 gennaio. Il Prem ...