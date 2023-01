Un giorno da Toro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) 1962: A Maccarese, provincia di Roma, nasce Giorgio Enzo. Per lui solo un campionato in granata, quello 1989-’90 in B, tuttavia di grande rendimento visto che la stagione è coincisa con l’immediato ritorno in serie A del Torino. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

