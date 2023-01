Un contratto con una etichetta romana | la nuova vita a Roma di Mess

Il Mattino di Padova

... come fanno notare alcuni ex pentastellati, rischia di finire in tribunale : " Mi chiedono dei soldi per una piattaforma che non ho richiesto, che non mi è mai servita e che aveva unl'...In quel periodo, firma unun'agenzia di moda iniziando a posare per diversi cataloghi di marchi prestigiosi Vai alla Fotogallery Curva Sud dell’Euganeo, via libera dell’Anac: sciolto il contratto con la Esteel Liberty Media e Emirates non hanno trovato l'accordo per il rinnovo: i qatarioti sono quindi pronti a subentrare ...ROMA - La Formula 1 si prepara a cambiare sponsor. La fine della stagione 2022, infatti, è coincisa con la naturale scadenza di contratto con Emirates come global partner. Un accordo da 25 milioni di ...