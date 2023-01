Un certo tipo di ambientalismo è solo un’atroce forma di esclusione sociale

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Abbiamo tutti un atteggiamento molto benevolo nei confronti dell’. In effetti gli ambientalisti si impegnano per un maggiore rispetto dell’ambiente e perché l’uomo conduca una vita più sostenibile. Sappiamo bene tutti quanto l’inquinamento sia dannoso per la salute dell’uomo e per gli equilibri del pianeta. Di conseguenza l’opera degli ambientalisti mira proprio a rendere meno pesante l’impatto dell’uomo sul pianeta e ad abbassare quegli effetti negativi che l’antropizzazione produce sull’ambiente circostante.(I Love Trading)L’impegno degli ambientalisti non va soltanto a favore delle varie specie animali e vegetali ma anche dell’uomo stesso perché l’inquinamento è estremamente nocivo anche per la salute umana. Tuttavia la nuova direttiva europea che prevede case ad elevata classe energetica entro il 2030 è proprio ...