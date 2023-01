Un braccio bionico dopo l' incidente | Davide studia da prof di ginnastica | Insegnerò che la disabilità non è un limite

(Di venerdì 20 gennaio 2023) A luglio 2020 fu protagonista di un gravedi a Bizzuno di Lugo, in provincia di Ravenna, dove risiede. In quell'occasione, appena 16enne, subì l'amputazione deldestro. OggiDalpane, 18enne, è...

"Dopo l'incidente per il quale ho perso ildesideravo una protesi funzionale e non solo estetica " racconta il paziente Davide Dalpane ". Era il 4 dicembre 2021 quando mi sono sottoposto all'...19 gennaio 2023 - " Si stima che siano oltre 3 mila ogni anno i casi di amputazione dell'arto superiore in Italia, a causa di patologie o per eventi traumatici. A queste persone la protesica offre ... Dopo incidente un braccio bionico che aggira memoria cervello - Salute & Benessere