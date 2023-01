Un Altro Domani | anticipazioni 23-27 gennaio 2023 | Carmen pronta a fuggire con Kiros dopo la rottura con Victor

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) UnUnè la soap spagnola di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55. Le avventure di Julia esono disponibili in streaming (in replica on demand e in diretta live) su Mediaset Infinity. Di seguito tutte le, aggiornate ogni settimana, a partire da lunedì 14 novembre.UnSettimana 23-27Ora che Erik sembra davvero coinvolto da Cloe, lei si rende conto che i suoi sentimenti per Dani non sono solo un ricordo come ha voluto credere. A Rio Muni,ignora ancora il motivo per cuiabbia rotto il fidanzamento. A Rio Muni,si sente finalmente ...