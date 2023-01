ULTIM’ORA – Sorpresa Roma | la decisione su Zaniolo spiazza tutti

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dopo la convincente vittoria contro la Fiorentina, laandrà affrontare lo Spezia in trasferta la prossima domenica. Ladi Mourinho che spiazza i tifosi però è quella di escluderedalla lista dei convocati. Il classe ’99 è sicuramente uno fra i più talentuosi fra i giallorossi ma la società è intenzionata a metterlo sul mercato per poter fare cassa. Questo ha sicuramente contribuito alladi Mourinho, che non può fare affidamento su un giocatore destinato ad abbandonare la Capitale.Spezia-Suinfatti c’è l’interesse di numerosi club di Premier League come il West Ham e il Tottenham. È proprio il club di Antonio Conte che avrebbe fatto pervenire allauna richiesta di prestito ...

Teleblog

Ma il destino riserva al ragazzo una brutta: Melissa è ...58 - TG4 - TELEGIORNALE 19:45 - TG419:50 - METEO. IT 19:......58 - TG4 - TELEGIORNALE 19:45 - TG419:50 - METEO. IT ...15 - Tutto ciò che voglio per Natale 01:00 - Natale a02:... Netflix, le novità in catalogo giorno per giorno