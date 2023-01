ULTIM’ORA Inter | Skriniar ha dato una risposta sul rinnovo!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dopo la vittoria in Supercoppa contro il Milan continuano a tenere banco le situazioni dei rinnovi di diversi giocatori in casa. L’osservato speciale in questo caso si chiama Milan, probabilmente il giocatore più amato e stimato nell’ambiente nerazzurro, il contratto del difensore centrale scadrà il prossimo 30 giugno. Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha gelato i tifosiisti con un tweet. Secondo quanto riferito sul suo profilo Twitter,avrebbe rifiutato, momentaneamente, la proposta di rinnovo. La decisione non è decisiva, il calciatore non ha ancora sciolto le riserve finali sul suo futuro. Milan(Photo by Marco Luzzani/Getty Images) La decisione non lascia ben sperare il popolo nerazzurro, ad oggi il difensore slovacco vanta 18 ...