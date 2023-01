Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky vuole tank Leopard | “Non c’è alternativa”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Dovremo ancora lottare per la fornitura di carri armati moderni, ma ogni giorno rendiamo più evidente che non c’è“. Lo ha dichiarato su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr, commentando il mancato accordo a Ramstein sulla fornitura deidi fabbricazione tedesca. La riunione di oggi, ha aggiunto, “in generale rafforzerà la nostra resilienza”, sottolineando che “i nostri partner hanno un atteggiamento di principio: sosterranno l’quanto necessario per la nostra vittoria”. Il presidente ucraino ha infine ringraziato tutti i Paesi che “hanno chiaramente sostenuto la posizionenelle discussioni che hanno avuto luogo”. La Germania non ha preso al momento decisioni sulla fornitura di...

Corriere della Sera

Il presidente ucraino: 'Questa riunione rafforza la nostra resilienza'. Il ministro della Difesa italiano Crosetto:'Ogni giorno è importante per risolvere la crisi in atto. Ci aspettiamo nelle ...TEMI: casa rossa udine demolizione casa rossa udinefriuliudine storia di udine trattoria casa rossa udineLe ruspe cancellano un pezzo di storia di Udine, verrà ... Le notizie del 19 gennaio sulla guerra in Ucraina Roma, Inter, Cremonese, Atalanta, Torino, Juventus, Fiorentina e Lazio in corsa per un posto in semifinale: la Lega Serie A ha comunicato il calendario ...L'ultima suggestione di mercato della Spal riguarda il reparto difensivo. La società estense è intenzionata a rinvigorire la linea arretrata di Daniele De Rossi e nelle ultime ore è emerso un nome che ...