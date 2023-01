Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky a Germania | “Dateci i tank | la gente qui muore”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Siete persone adulte. Potete benissimo continuare a parlare così per altri sei mesi, ma lanel nostro Paese, ogni giorno“. Così Volodymyr, presidente dell’, intervistato dall’emittente tedesca Ard, usa toni bruschi sull’esitazione del governo tedesco riguardo all’invio indei carri armati Leopard. Il tema sarà al centro del vertice nella base americana di Ramstein, in, dove si riuniranno i ministri della Difesa dei Paesi che sostengono Kiev. “Ci aspettiamo decisioni forti. E ci aspettiamo un potente pacchetto di supporto militare dagli Stati Uniti”, le parole dinel consueto messaggio su Telegram. Il messaggio viene recepito in tempo reale. In una dichiarazione congiunta, diffusa dal ministero della Difesa ...

Corriere della Sera

Una conferma e due nuovi ingressi. Ieri il Consiglio dei ministri - applicando la normativa dello spoils system - ha riempito tre caselle importantissime, corrispondenti ad altrettanti Dipartimenti ...Lo ha detto in un briefing la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, ricordando che comunque gli Usa non dettano gli obiettivi e i tempi delle operazioni militari e che gli ucraini decidono in ... Unabomber, indagato anche Zornitta: «Spero prendano quel disgraziato» Abbiamo inoltre presentato ad AgCom i vantaggi e i risultati del programma Extended News Preview, e come questa soluzione si sia rivelata una risposta di successo alla Direttiva europea sul diritto ...È appena stato emesso il primo decreto del nuovo Governo italiano, che deve però ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che prevede ...