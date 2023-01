Ultime Notizie – Ucraina | Usa | “Kiev ha diritto di riprendersi Crimea”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) ”L’ha tutto ildila, che è parte integrante del Paese”. Lo ha dichiarato la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh nel corso di un briefing, sottolineando che ”certamente gli Stati Uniti sosterranno gli ucraini nel riconquistare i loro territori con ogni mezzo e con ogni arma”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Virgilio Notizie

Palermo - Bari: lesulle formazioni Uno dei colpi più importanti di questo mercato invernale l'ha fatto il Palermo, assicurandosi un attaccante di spessore come Tutino . L'ex Parma ...Subito dopo il crollo, il primo cittadino aveva spiegato così le ragioni del disastro: "Quell'ala del cimitero franata insisteva su un torrente 'a secco' che con le abbondanti piogge delleore ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi: il direttore della CIA incontra Zelensky in segreto Era arrivato a Morrovalle quando ancora non era maggiorenne, nel 1940, dalla natia Guastameroli, piccola frazione del Comune di Frisa, nel sud dell’Abruzzo. Al Santuario di Madonna della Quercia aveva ...Gli ascolti del 19 gennaio 2023: vince ancora Che Dio ci aiuti 7, ecco i dati auditel di ieri Serata del giovedì sera vinta da Rai 1 senza troppe difficoltà quella del 19 gennaio 2023. Ce lo rivelano ...