Ultime Notizie – Ucraina | oggi vertice a Ramstein per nuove armi a Kiev

(Di venerdì 20 gennaio 2023)per l’, con i carri armati sotto i riflettori. A, nella base statunitense in Germania, si riuniscono i ministri degli Esteri di una quarantina di paesi che sostengononella guerra contro la Russia. “Ci aspettiamo decisioni importanti”, dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che attende una svolta e un nuovo salto di qualità nella fornitura di aiuti militari. Tutti guardano in particolare alla Germania, che non ha ancora rotto gli indugi sulla consegna dei tank Leopard all’. La Germania è “al fianco” dei suoi alleati nel sostenere l’, ha detto il neoministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, alla vigilia del. “Insieme ai nostri partner, continueremo a sostenere ...

Corriere della Sera

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Trump condannato a pagare quasi un milione di dollari a Hillary Clinton «Mi chiamo Giugliano Giuseppina», cognome prima del nome, come si usa negli uffici pubblici. Ma dietro le sembianze di una semplice bidella del liceo Boccioni di Milano si nasconde un genio. In base ...Intercettazioni . Senza non si indaga. O lo si potrebbe fare solo con “moltissime difficoltà”. Parola del Procuratore capo di ...