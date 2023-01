Ultime Notizie – Ucraina | Crosetto a Stoltenberg | “Italia continuerà a fare sua parte”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Al Gruppo di Contatto per la difesa dell’ho ribadito al segretario generale della Nato Jensche l’, tra i protagonisti dell’Alleanza Atlantica, proseguirà nel sostegno all’e al suo popolo. Continueremo ala nostra”. Così il ministro della Difesa Guidosu Twitter. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

Gossip di oggi 20 gennaio 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 20 gennaio 2023 troviamo Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 20 gennaio 2023: Valentina Vignali , l'ex gieffina e giocatrice di basket, ha conquistato l'NBA... ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleAlla vigilia dell’inizio delle trattative per il rinnovo del contatto del comparto sanità, e mai come ora i medici ospedalieri auspicano una svolta alle tante problematiche, che negli ultimi anni hann ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...