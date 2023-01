Ultime Notizie – Sangiuliano | ‘Aeroporto porta ingresso nostro Paese | bene opera Marcantonio al suo interno’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “L’aeroporto Leonardo da Vinci è lad’della nostra nazione dove transitano milioni di persone che vogliono conoscere l’Italia. Ilha il dovere di valorizzare il proprio patrimonio e di mettere al centro la bellezza, per questo è unche un assaggio lo si abbia arrivando in questa struttura. L’diè significativa perché è di arte contemporanea, un ramo che deve essere incentivato e promosso”. Così il ministro della Cultura, Gennaro, nel corso del suo intervento durante la cerimonia di presentazione dell’dipresso l’Aeroporto di Fiumicino dal nome “Grande Anima”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione