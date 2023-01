Ultime Notizie – Roma | urta pannelli cemento con camion | morto autista

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Incidente mortale sul lavoro questa mattina verso le 6.05 a Fonte Nuova (). Uncon braccio elevatore hato deidiche hanno investito la cabina. L’al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco e del 118 risultava. L’intervento è tutt’ora in corso per la rimozione di parti pericolanti. Sul posto Carabinieri e 118. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

2023 - 01 - 20 08:34:53 Kiev: respinti attacchi russi a Zaporizhzhia e in Donbass Nelle24 ore l'esercito ucraino ha respinto attacchi russi nell'area di 16 insediamenti nel Donbass e nella ...Il prete, a sua volta, aveva acquisito suddettenel corso di alcune confessioni decidendo ... Lesegnalazioni ricevute dalla famiglia fanno riferimento a una ragazza latino - americana " ... Le notizie del 19 gennaio sulla guerra in Ucraina Mentre il trattato dell'Eliseo celebra la loro amicizia, le relazioni tra i due Paesi sono ultimamente piuttosto fredde. Judy Dempsey, caporedattore di Strategic Europe, afferma che, a far vacillare ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen - La borsa di Tokyo e' riuscita ad invertire la rotta e chiudere in terreno positivo l'ultima seduta della settimana con il sentiment degli investitori ri ...