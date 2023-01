Ultime Notizie Roma del 20-01-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio il fisco attraverso la manovra in sotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidare riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 gennaio 2022 ha preso Infatti via la rottamazione quater Noa Definizione agevolata delle cartelle agenzia riscossione ha pubblicato sul sito le modalità il servizio per presentare la domanda di adesione che deve essere trasmesse in via telematica entro il 30 Aprilesarà possibile pagare in un’unica soluzione in un massimo di 18 ore in 5 anni da guerra in Ucraina Aggiungi al giorno 331 nella città tedesca di Ramsey gli Stati Uniti incontrano gli alleati per coordinare gli aiuti da inviare a Kiev autorizza la fornitura di altri due miliardi e mezzo di dollari di armi e nove paesi europei promettono altri carri armati ...