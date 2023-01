Ultime Notizie Roma del 20-01-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e da parte di Franco Vitale l’autista Giovanni Lupino era consapevole dell’identità del Boss a scriverlo al GIP di Palermo Fabio Pilato nell’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’ autista del capomafia appena emessa 24 ore dopo la convalida dell’arresto del commerciante di olive al momento dell’arresto Lupino aveva in tasca oltre due telefoni cellulari in modalità aerea anche dei Pizzini una lunghissima serie di biglietti e fogli manoscritti con numeri di telefono i nominativi punti di vario genere dal contenuto scuro e di estremo interesse investigativo nell’interrogatorio l’uomo ha detto di non sapere che si trattasse del Boss Messina Denaro ma il gip non gli ha creduto e il gip il ruolo della è un compito delicato e strategico in è cosa nostra è per i missili terrari ai sistemi di ...