Ultime Notizie Roma del 20-01-2023 ore 15 | 10

in Ucraina è necessario concentrarsi non solo su nuove armi ma anche sulle munizioni la manutenzione di quelle più vecchie perché possono funzionare come dovrebbero l'ho detto il segretario generale della NATO jens stoltenberg al margine del vertice di rampe che vede riuniti i paesi parte della coalizione a sostegno del Ucraina alfabeti la società madre di Google dopo Microsoft Corp decide per un taglio ai posti di lavoro per la prima è prevista l'eliminazione di 12000 posti di lavoro come affermato il suo amministratore delegato in una nota del personale secondo Reuters Italia ti interesserebbero vari settori Management e risorse umane dovrebbero interessare anche Lavoratori di tutto il mondo con un impatto per particolare sul personale degli Stati Uniti ...