Ultime Notizie Roma del 20-01-2023 ore 14 | 10

(Di venerdì 20 gennaio 2023)dailynews radiogiornale venerdì trovati all’ascolto da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione un appartamento al primo piano di una palazzina a Campobello di Mazara piccolo centro del Trapanese qui che la Polizia ha scoperto il terzo Rifugio del Boss Matteo Messina Denaro finito in manette lunedì dopo 30 anni di latitanza a poche centinaia di metri dall’abitazione di Vicolo San Vito individuata qualche ora dopo il blitz nella quale sono stati rinvenuti documenti con delle sigle e non distante da album trovato due giorni fa dalla guardia di finanza la casa che il capomafia avrebbe occupato fino a giugno scorso in via San Giovanni al momento è vuota sarebbe in vendita l’immobile perquisito dagli inquirenti nel pomeriggio sì arrivati i seguenti trasloco Sono in corso indagini per accertare se nell’appartamento siano state ricavate stanze ...