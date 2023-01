Ultime Notizie Roma del 20-01-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 gennaio 2023)dailynews radiogiornale provato a Campobello di Mazara il secondo uovo di Messina Denaro un bunker dietro l’armadio l’auspicio e che collabori nell’inchiesta sulla rete dei favoreggiatori è indagato un secondo medico Luciano multi direttore dell’oncologia del San Salvatore dell’Aquila l’ospedale è che ha preso in carico il paziente Messina Denaro Matteo ha visto il nuovo vestito due ore di colloquio in una stanza del carcere del capoluogo abruzzese ci siamo stretti la mano come con tutti malati ero assieme con una collega alla fine ci ha ringraziato educatamente è stato come incontrare una persona normale noi dobbiamo dimenticare che un boss mafioso spiega Mood in un’intervista al Corriere della Sera ci ha fatto molte domande tipiche di chi vuole sapere conoscere la verità sottolineare oncologo sta bene sta bene da quale malattia ha effetto dei rischi che 20 non ...