Ultime Notizie – Messina Denaro | gip Pilato | “L’autista Luppino persona di fiducia del boss”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “La versione dei fatti fornita dall’indagato è macroscopicamente inveritiera, non essendo credibile che qualcuno, senza preavviso, si presenti alle cinque del mattino a casa di uno sconosciuto per chiedergli la cortesia di accompagnarlo in ospedale per delle visite programmate, in assenza di una situazione di necessità e urgenza“. Ecco perché il gip di Palermo Fabioha emesso l’ordinanza di custodia cautelare a carico di Giovannidelmafioso Matteo, arrestato con il capomafia lunedì mattina alla clinica Maddalena. “È noto che il ruolo di autista costituisce compito estremamente delicato e strategico nell’organizzazione interna di Cosa Nostra, soprattutto, per le esigenze di cautela e protezione dei capi mafia. Ne consegue che l’incarico ...