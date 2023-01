Ultime Notizie – Google taglia 12mila posti di lavoro nel mondo

(Di venerdì 20 gennaio 2023)taglieràdiin tutto il. una cifra vicina al 6% della forza, per far fronte all’indebolimento delle condizioni economiche: a confermarlo l’amministratore delegato della società madre Alphabet e della sua capogruppo, Sundar Pichai. In questo modo il colosso di Mountain View si unisce all’ondata di licenziamenti massicci nel settore tecnologico statunitense a causa del peggioramento condizioni dell’economia e dell’aumento dei costi, dopo l’annuncio di questa settimana da parte di Microsoft del taglio di circa 10.000die che Amazon ha iniziato a comunicare la partenza di circa 18.000 lavoratori. “Abbiamo deciso di ridurre la nostra forzadi circa 12.000 posizioni”, ha ...

Virgilio Notizie

Quest'mirano ad impedire ogni forma di discriminazione nel mondo del lavoro. L'attività ... Entra nel gruppo offerte di lavoro, pensioni, bonus, invalidità - 104 e newsultima ora ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Zelensky chiede più armi agli alleati: "Servono panzer" “È ufficiale: Chiara Ferragni, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, indosserà meravigliose creazioni di Dior e Schiaparelli durante la prima e l’ultima serata della kermesse canora. Così, sui ...Ora è ufficiosamente numero 61. Gli ultimi eventi degli Australian Open che lo riguardano sono noti. Martedì sir Andrew Murray elimina Matteo Berrettini in cinque set, dopo aver annullato un match ...