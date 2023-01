Ultime Notizie – Dipendenti pubblici | a gennaio rischio busta paga più bassa | slittano aumenti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Iche speravano in un aumento di stipendio a partire dal cedolino inmento a finerimarranno delusi: non solo, infatti, gli incrementi introdotti dalla legge di Bilancio 2023 non sono stati ancora applicati, ma c’è persino ilche l’importo dellarisulti più basso rispetto allo scorso anno. Infatti, a partire dal cedolino di2023 non verrà più applicato lo sgravio contributivo del 2% riconosciuto sugli stipendi d’importo inferiore a 2.692 euro, almeno fino a quando dall’Inps non arriveranno istruzioni in merito. Il suddetto sgravio è ancora in vigore grazie alla proroga approvata con la legge di Bilancio 2023, con la quale viene persino portato al 3% per chi guadagna fino a 1.923 euro. ...