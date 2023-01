Ultima Generazione | chi sono e cosa chiedono gli eco-ribelli che vogliono salvare il Pianeta

Leggi su tpi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La notte fra giovedì 21 e venerdì 22 luglio 2022 il ventenne Simone Ficicchia e altri tre ragazzi hanno dormito a casa di amici in un paesino vicino a Viareggio. Il mattino seguente faceva un caldo torrido e i quattro giovani – maglietta, bermuda, zaino in spalla –andati alla stazione ferroviaria, dove hanno preso un treno per Firenze. Sul vagone non hanno scambiato molte parole fra loro, erano assorti ognuno nei propri pensieri, ma in un silenzio pesante, carico di ansia, anomalo per una compagnia di amici che viaggia insieme in piena estate. Arrivati alla stazione di Santa Maria Novella, i ragazzi, sempre limitando la conversazione al minimo indispensabile,scesi dal treno e sidiretti agli Uffizi. All’ingresso, al momento dei controlli al metal detector, il cuore di Simone ha preso a galoppare forte come se avesse ...