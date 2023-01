LA NAZIONE

Un risultato doppio rispetto al 2021, ma sempre sotto dei 300mila registrati nel 2019. Le Gallerie sfondano anche sul digitale: più di un milione i follower sulle piattaforme ...Nel 2022 sono stati oltre 4 milioni i visitatori delle Gallerie degli, che comprende il museo degli, quelli di Palazzoe il Giardino di Boboli. Un dato che risulta essere più del ... Uffizi e Pitti, ritorno al futuro In un anno 4 milioni di visitatori "Ai livelli di prima del Covid" Uffizi, oltre 4 milioni di visitatori nel 2022. Nel dettaglio gli ingressi complessivi sono stati 2.222.692 per la Galleria degli Uffizi ...LE PRESENZE. 4.066.366 complessivamente gli ingressi nei tre spazi delle Gallerie (Uffizi, Palazzo Pitti, Giardini di Boboli): un aumento del +136,2% rispetto al 2021 (1.721.637), e solo -7,4% in ...