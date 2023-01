UFFICIALE | I convocati di Davide Nicola in vista del Napoli

Napolike.it

Allenatore: Cristian Chivu Idella Sampdoria Portieri: Scardigno, Tantalocchi, Zorzi. ... sull'appe sul sito web in streaming.di Mignani Portieri: Caprile, Frattali, Polverino Difensori:Di Cesare, Dorval, Mazzotta,... sia sull'app che sul sito. Il match sarà visibile anche su Sky Sport (numero 251 ... Napoli – Cremonese: formazione ufficiale e convocati della partita di Coppa Italia Il tecnico Marco Baroni ha convocato i seguenti calciatori per la gara Hellas Verona - Lecce, 19ª giornata di andata della Serie A TIM, ...Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani ...