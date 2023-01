UFFICIALE – Depay è un nuovo giocatore dell’Atlético Madrid

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nel pomeriggio di oggi, l’Atléticoha annunciato une importantissimo acquisto, l’attaccante olandese Memphis. Ilclasse 1994 lascia così il Barcellona e approda alla corte di Simeone, suo grande estimatore fin dai tempi del Lione. Superate le visite mediche presso la “Clínica Universidad de Navarra”, il Cholo ha deciso di convocarlo già per la sfida interna di campionato di sabato 21 contro il Valladolid. Sulla maglia, che indosserà per due stagioni e mezza, porterà il numero 9, quello dei bomber, con l’augurio che possa tornare a essere una pedina determinante. Il percorso di Memphis, ilacquistoè unche porta con sé un bagaglio di grande ...

Fantacalcio ®

L'ex esterno dell'Ajax non ha mai nascosto il desiderio di voler vestire un giorno la maglia blaugrana e vorrebbe approfittare della cessionedi Memphisall'Atletico Madrid per ...Tre milioni di euro più uno di bonus la cifra che l'Atletico va a versare nelle casse del Barcellona per. Nessuno scambio per il momento, ma una prelazione dei catalani per Yannick Carrasco . L'... UFFICIALE - Depay è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid (ANSA) - ROMA, 20 GEN - Memphis Depay da oggi è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. I 'Colchoneros' hanno ufficializzato l'acquisto dell'attaccante olandese, ...Il Real a caccia del Sextete. Il Barca del doblete. L'Atletico Madrid deve salvare la stagione e rischia di ritrovarsi fuori da tutto già a gennaio.