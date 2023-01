Udinese | la difesa fa acqua | occhi in Serie B

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Andrea Cistana torna ad essere un'idea per l'che in tempi non sospetti lo aveva cercato e che ora è pronta a tornare...

Calcio in Pillole

...aver eliminato nello scorso turno il Cagliari al Dall'Ara e dopo aver battuto a domicilio l'...il marcatore con il destro 32' su corner dalla sinistra per la Lazio ha la meglio la30' ...... i rossoblù hanno festeggiato il successo sul campo dell'(2 - 1) in rimonta. Sarri non avrà ... Nel Bologna novità in attacco e in: torna titolare Musa Barrow , nella retroguardia invece ... Udinese, si guarda in Scozia per l’innesto in difesa La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Le parole dell'ex difensore di Udinese, Parma e Lazio sulle recenti dichiarazioni shock: "Le morti di Mihajlovic e Vialli ci toccano da vicino, ma bisognerebbe chiedere agli esperti" ...