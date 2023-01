Ucraina | “Zelensky ha visto in segreto il capo della Cia” Nove Paesi Nato assicurano l’invio di carri armati a Kiev

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si fa sempre più insistente il pressing disulla richiesta di invio diindirizzata ai, che ha evidenziato quanto siano necessari. E mentre la Germania attende che siano gli Stati Uniti a fare il primo passo condegli Abrams, Estonia, Regno Unito, Polonia, Lettonia, Lituania, Danimarca, Repubblica Ceca,Bassi e Slovacchia hanno emesso un comunicato congiunto – il patto di Tallinn – in cui si impegnano “a perseguire collettivamente la consegna di una serie di donazioni senza precedenti, tra cui, artiglieria pesante, difesa aerea, munizioni e veicoli da combattimento di fanteria” a favore dell’. E oggi a Ramstein, in Germania, dove si ...

9.38, riunione cruciale a Ramstein Riunione cruciale nella base militare Usa di Ramstein, in Germania, dei Paesi che sostengono militarmente l'. Il presidenteha detto di aspettarsi "decisioni forti", come l'invio di blindati pesanti. Usa, Regno Unito, Svezia e Danimarca hanno già annunciato nuove forniture di armi a Kiev. "......armi all'. 'In realtà, ora stiamo aspettando una decisione da parte di una capitale europea, che attiverà le catene di cooperazione preparate per i carri armati', ha dettoin un ..."Ci aspettiamo decisioni importanti", dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che attende una svolta nella fornitura di aiuti militari.