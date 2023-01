Ucraina | Zelensky | «Ci servono carri armati | fate presto» Il Cremlino | «Non cambierà nulla»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ci. Non abbiamo tempo. Il leader dell’Volodymyrha lanciato l’allarme nel suo intervento a Ramstein. «Non abbiamo tempo. Il tempo è un fattore determinante. Dobbiamo agire in fretta. Abbiamo bisogno di panzer da difesa e da combattimento. Ogni arma conta», ha detto. Che ha anche ringraziato gli Stati Uniti per la nuova tranche di aiuti militari pari a 2,5 miliardi di dollari, tra cui centinaia di veicoli blindati. «Grazie per aver fornito all’un altro potente pacchetto di supporto alla difesa», ha scritto su Twitter. «Gli IFV Stryker, gli APC Bradley aggiuntivi, i sistemi di difesa aerea Avenger sono un aiuto importante nella nostra lotta contro l’aggressore. Grazie per il costante supporto!». Il segretario alla ...

Lo scrive il Presidente dell'annunciando l'incontro con il Direttore generale dell'IAEA. / TelegramLeggi anche, ambasciatore Russia in Usa: "Mai minacciato ricorso a nucleare", direttore Cia ha incontrato in segretoa Kiev, Gb invierà 600 missili Brimstone, ...20.30 Zelensky a tv tedesca: dateci i tank "Se avete carri armati Leopard, allora dateceli","non è il momento delle trat- tive,è il momento della sopravvivenza. Noi dobbiamo sopravvivere". Così il pr ...