Ucraina | Zelensky | “Abbiamo bisogno di panzer | non c’è tempo” Mosca | “Con l’invio di nuove armi ci sarà spirale di violenza”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si sono riuniti a Ramstein, in Germania, nel giorno della riunione del Gruppo di Contatto per la difesa dell’(Ukraine Defense Contact Group). In tutto 50 Paesi, tra alleati Nato e altri partner, per discutere di un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev, in vista della probabile offensiva russa della primavera. Un gruppo di nove Paesi europei – Estonia, Regno Unito, Polonia, Lettonia, Lituania, Danimarca, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Slovacchia – ha emesso ieri un comunicato congiunto in cui si dicono disposti a fornire all’mezzi pesanti, inclusi i carri armati. La Germania per ora si è dimostrata il Paese più scettico e ha negato il permesso di esportare i suoi tank Leopard 2, almeno fino a quando gli Stati Uniti non invieranno i loro Abrams. A insistere ancora suldi corposi mezzi militari è il presidente ...

Adnkronos

Dobbiamo agire in fretta', dice il presidente ucraino Volodymyr. 'È un momento decisivo per l'e per tutto il mondo', ha detto il segretario della Difesa americano Lloyd Austin, ......"preferirebbe che non esistessero né la Russia né Putin". "Ma prima il regime ucraino si renderà conto che la Russia e Putin esistono ed esisteranno, meglio sarà per un Paese come l'",... Ucraina, Zelensky a Germania: "Dateci i tank, la gente qui muore" Un'allerta aerea è stata annunciata in Ucraina, dopo il decollo in Bielorussia di un caccia di scorta e di un Mig. In particolare, i russi hanno fatto decollare l'aereo di tracciamento radar a lungo r ...