Ucraina | Zelensky | “Abbiamo bisogno di panzer | non c’è tempo” La Germania promette aiuti per 1 miliardo di euro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si sono riuniti a Ramstein, in, nel giorno della riunione del Gruppo di Contatto per la difesa dell’(Ukraine Defense Contact Group). In tutto 50 Paesi, tra alleati Nato e altri partner, per discutere di un nuovo pacchetto dimilitari a Kiev, in vista della probabile offensiva russa della primavera. Un gruppo di nove Paesipei – Estonia, Regno Unito, Polonia, Lettonia, Lituania, Danimarca, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Slovacchia – ha emesso ieri un comunicato congiunto in cui si dicono disposti a fornire all’mezzi pesanti, inclusi i carri armati. Laper ora si è dimostrata il Paese più scettico e ha negato il permesso di esportare i suoi tank Leopard 2, almeno fino a quando gli Stati Uniti non invieranno i loro Abrams. E ancora il ...

Non smetteremo, non indugeremo e non esiteremo nell'aiuto dell'', ha concluso. Mentre Volodymyrha incalzato: 'Non abbiamo tempo. Il tempo è un fattore determinante. Dobbiamo agire in ...Da tempo ormai il presidente ucrainochiede più armi, e soprattutto armi più pesanti. Gli ... In arrivo le GLSDB, il regalo del Pentagono all'che getterà nel panico le forze di Putin L'...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il presidente ucraino Zelensky in collegamento nell'ultima puntata del Festival di Sanremo. L'annuncio di Bruno Vespa accende la polemica ...