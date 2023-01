Ucraina | Zelensky a Germania | “Dateci i tank | la gente qui muore”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Siete persone adulte. Potete benissimo continuare a parlare così per altri sei mesi, ma lanel nostro Paese, ogni giorno”. Così Volodymyr, presidente dell’, intervistato dall’emittente tedesca Ard, usa toni bruschi sull’esitazione del governo tedesco riguardo all’invio indei carri armati Leopard. Il tema sarà al centro del vertice nella base americana di Ramstein, in, dove si riuniranno i ministri della Difesa dei Paesi che sostengono Kiev. “Ci aspettiamo decisioni forti. E ci aspettiamo un potente pacchetto di supporto militare dagli Stati Uniti”, le parole dinel consueto messaggio su Telegram. Il messaggio viene recepito in tempo reale. In una dichiarazione congiunta, diffusa dal ministero ...

ilmessaggero.it

'L'ha bisogno di carri armati: la chiave per porre fine alla guerra. Basta tremare davanti a Putin' dice il capo consigliere diPodolyak. La Nato: 'I tank servono, in primavera ......l'intervista con Volodymyrtrasmessa da 'Porta a porta' ha rincuorato l'ex comico che 'tutta la filiera di produzione di armi italiane è pronta per venire in'. Da parte sua,... Guerra in Ucraina, diretta. Zelensky: «Non sono sicuro che Putin sia vivo». La replica: lui e la Russia esiste (LaPresse) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando da remoto al Forum di Davos, ha dichiarato di non essere “del tutto sicuro” che il presidente russo Vladimir Putin sia ancora vivo e ...IERI SU TWITTER il consigliere presidenziale di Zelensky, Mikhaylo Podolyak, ha ribadito che «da Washington a Londra, da Parigi a Varsavia, si dice una cosa: l’Ucraina ha bisogno di carri armati.