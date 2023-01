Ucraina | Usa | Kiev ha diritto di riprendersi Crimea | avrà nostro sostegno

Non smetteremo, non indugeremo e non esiteremo nell'aiuto dell'", ha concluso. Mentre il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha incalzato: "Non abbiamo tempo. Il tempo è un fattore determinante ."Non smetteremo, non indugeremo e non esiteremo nell'aiuto dell'", ha aggiunto. "Questo e' un momento decisivo per l'e un decennio decisivo per il mondo. Quindi non commettiamo errori".Washington, 20 gen. (Adnkronos) - ''L'Ucraina ha tutto il diritto di riprendersi la Crimea, che è parte integrante del Paese''. Lo ha dichiarato la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh ...Da una parte Xi sostiene Putin, sfrutta il suo gas e la deconcentrazione dell’Occidente in Ucraina. Dall’altra risente della guerra e vuole preservare gli scambi commerciali con Usa e Ue, cosicché in ...