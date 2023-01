Ucraina | Tajani | “Dopo tetto al prezzo del gas ci sarà alleggerimento inflazione”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Il governo lavora per alleviare le sofferenze che la guerra provoca alle famiglie e alle imprese italiane soprattutto per quanto riguarda il costo dell’energia. Adesso fortunatamente siamo riusciti ad ottenere un importante successo mettendo ilaldel gas. Ildel gas diminuirà e quindi credo che ciunanche per quanto riguarda l’, l’dovrebbe diminuire”. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Antonio, intervenendo a Rainews 24. “Noi punteremo molto sull’economia nelle prossime settimane e nei prossimi mesi – ha quindi assicurato– proprio per permettere agli italiani di vivere in una condizione migliore. Sono ottimista per quanto ...

"Nel sostegno all'il Parlamento ha approvato la proroga dell'invio di armi all'- ricorda- stiamo lavorando con la Francia al pacchetto di difesa aerea in tempi rapidi. Non ...In arrivo le GLSDB, il regalo del Pentagono all'che getterà nel panico le forze di Putin Contestualmente l'ambasciata russa a Roma lancia l'ennesimo attacco contro il sostegno dell'Italia a ... Ucraina, Tajani: "Il nostro obiettivo è arrivare a una pace giusta" "Non può vedere l'Ucraina sottomessa alla Russia ... Quello che è successo è un fatto gravissimo, inaccettabile - ha scandito Tajani - lo abbiamo condannato e lo abbiamo sempre ricordato alle autorità ...