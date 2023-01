Ucraina | Scholz e i dubbi sui Leopard | ecco perché il cancelliere esita

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Olafdarà finalmente il via libera alla fornitura all’di tankdi fabbricazione tedesca? Mentre oggi gli alleati si incontrano nella base americana di Ramstein in Germania per coordinare l’aiuto militare all’, tutti gli occhi sono puntati sultedesco. E diversi osservatori ritengono che il via libera scatterà solo se gli Stati Uniti invieranno i loro carri armati Abrams. Il Pentagono rimane tuttavia restio,non ritiene i suoi tank particolarmente adatti. “Gli Abrams sono un equipaggiamento molto complicato. Sono costosi. L’addestramento al loro uso è difficile. hanno un motore a reazione”, ha detto uno dei principali consiglieri di sicurezza del Pentagono, Colin Kahl. Secondo una fonte del governo di Berlino citata dalla ...