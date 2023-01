Agenzia ANSA

"Abbiamo parlato anche sulla possibile consegna di Leopard", e "ci sono buone ragioni a favore e ci sono buone ragioni contro". Lo ha detto il neoministro della difesa tedesca Boris, che parlando a margine del vertice di Ramstein ha spiegato che "non c'e' ancora una decisione finale". "Non c'e' una opinione unitaria su questa questione. La sensazione che ci sia una ...... ha detto il neoministro della difesa tedesca Borisa margine del vertice di Ramstein. "... "È un momento decisivo per l'e per tutto il mondo". Così il segretario della Difesa americano ... Ucraina, Pistorius "Su Leopard pro e contro, ancora nessuna decisione" - Mondo 16.24 Berlino: tank a KievNo parere unitario Sulla fornitura di carri armati a Kiev "non c'è una opinione unitaria. La sen- sazione che ci sia una coalizione com- patta e la Germania sia un ostacol ...'Abbiamo parlato anche sulla possibile consegna di Leopard', e 'ci sono buone ragioni a favore e ci sono buone ragioni contro'. Lo ha detto ...