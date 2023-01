Ucraina | oggi il vertice a Ramstein per l’invio di nuove armi | dagli Usa altri 2 | 5 miliardi di aiuti a Kiev

''Ancora una volta, grazie per essere qui'', ha aggiunto . Questo ''non è il momento di ... E non vacilleremo nella nostra determinazione ad aiutare l'a difendersi dall'aggressione ...In arrivo le GLSDB, il regalo del Pentagono all'che getterà nel panico le forze di Putin ... Non ci sta il ministro della Difesa Maurizio Crosetto: "I post pubblicatisui profili social ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Mentre si discute sulla possibilità di inviare carri armati di fabbricazione occidentale all'Ucraina dopo che il Regno Unito ha rotto gli indugi decidendo di fornire una decina di Challenger 2, sta pr ...