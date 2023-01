Ucraina | Germania prende tempo su carri armati Leopard

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lasull’invio deiall’. Il nuovo ministro della Difesa, Boris Pistorius, ha detto che avrebbe verificato la disponibilità ed eventualmente il numero dei, in risposta alla richiesta di Kiev. A margine della riunione dei ministri della Difesa dei Paesi alleati a Ramstein, Pistorius ha ammesso che lanon ha ancora preso una decisione finale. “Ci prepariamo nel caso” in cui una decisione sull’invio deisia presa in tempi rapidi, ha aggiunto. Secondo diversi osservatori il via libera scatterà solo se gli Stati Uniti invieranno i loroAbrams. Ma un portavoce del ...

Il Post

... in una conferenza stampa in vista della riunione di venerdi' degli alleati dell'presso la ... Il ministro ha affermato che "l'impressione" che solo lasi opponga alla consegna di carri ...... Danimarca, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Slovacchia - hanno emesso ieri un comunicato congiunto in cui si dicono disposti a fornire all'mezzi pesanti, inclusi i carri armati. La... La Germania tentenna sui carri armati all’Ucraina «Mosca si sta preparando a riprendere l’attacco terrestre e l’Ucraina deve essere pronta a difendersi da questi attacchi» ...La lega per l'Ucraina, come è stata definita dallo stesso Austin, discuterà un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev, in vista della ...