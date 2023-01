Ucraina | direttore Cia ha incontrato in segreto Zelensky a Kiev

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ildella Cia, William J. Burns si è recato ininalla fine della scorsa settimana: ha comunicato al presidente Volodymyrle proprie previsioni riguardo al conflitto e ai piani militari della Russia per le prossime settimane e mesi. A darne notizia è stato un funzionario statunitense e altre fonti a conoscenza dei contenuti della visita, citati dal Washington Post. La cosa più importante pere gli alti funzionari dell’intelligenceche hanno preso parte all’incontro era capire per quanto tempo l’potesse aspettarsi un continuo aiuto degli Stati Uniti, dove i Repubblicani hanno ripreso il controllo della Camera dei Rappresentanti e a fronte di un calo di consensi sugli aiuti ...

