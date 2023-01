Ucraina | da Ramstein nuovi aiuti ma nessuna decisione su Leopard

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Trasporto truppe corazzate, sistemi di difesa antiaerea, artiglieria e persino - se richiesto - alcuni cacciabombardieri F-16: i Ministri della Difesa del gruppo di contatto riuniti ahanno ribadito il sostegno militare all'senza però arrivare ad unasull'arma che Kiev desidera di più, i moderni carri armati da combattimento occidentali. Un piatto che sul menù degli armamenti dipende quasi esclusivamente dalla cucina tedesca, vista l'esigua quantità di Challenger 2 impegnata dalla Gran Bretagna e il no di Washington all'invio dei propri Abrams, ritenuti inadatti all'uso nel teatro ucraino. I2 tedeschi sono invece tutt'altra questione, innanzitutto per il loro numero: ne sono stati fabbricati oltre 3.600, di cui moltissimi ancora in servizio negli eserciti di mezza Europa e altri ...

Riflettori puntati su, la base aerea tedesca sede del vertice tra Usa e alleati. Vertice che riunisce i ...membri per una nuova tranche di aiuti militari da 500 milioni di euro all', ......aerea Usa di, in Germania."Da un punto di vista militare, continuo a sostenere che sarà molto, molto difficile espellere militarmente le forze russe da tutte le zone di occupazione...